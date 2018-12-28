Tuğba Kuruyemiş, Narlıdere'de Mağaza Açtı

Aydın'da yaklaşık 40 yıl önce faaliyetlerine başlayan ve bugün 650 çeşit ürün yelpazesi ile ülke genelinde hizmet vermeye başlayan Tuğba Kuruyemiş İzmir Narlıdere'de mağaza açtı. ABD'nin Türkiye üzerinde gerçekleştirmeye çalıştığı kur oyunu üzerine 4 ay önce "İstihdam ve üretim artışı" yönünde aldıkları karar gereği daha çok çalıştıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim kurulu Üyesi Fatih Tonkul, halkın ilgisine teşekkür etti.

Narlıdere Mağazası açılışı Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tonkul'un yanı sıra Baharat ve İş geliştirme Müdiresi Tuğba Nur Tonkul, Fabrika Müdürü Nadir Keser ve Fabrika Müdür yardımcısı Burak Celenk ile Tuğba yöneticileri gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaliteyle birlikte güler yüzlü hizmet anlayışının temel prensipleri olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tonkul, 2018 yılında istihdam ve üretimi arttırma yolunda aldıkları kararın daha hızlı ilerlemelerine vesile olduğunu belirterek "Tuğba Kuruyemiş olarak yüzlerce kişilik büyük bir aile olduk. Özellikle turizm beldelerinde yeni mağazalar açtık. Didim ve Bodrum'daki mağazalarımızdan sonra Narlıdere'de mağaza açmanın sevincini yaşıyoruz." diyerek Kuruyemiş'in sektöründe güven ve kalitenin adresi olduklarını söyledi.

"Hız kesmeden büyümeye devam edeceğiz"

Tuğba Kuruyemiş olarak 2019 yılında da hız kesmeden büyümeye devam edeceklerini belirten firmanın halkla ilişkiler müdürü Meryem Yağmur Uzun, "Bugün 650 çeşit ürün yelpazesiyle birçok şehirde mağazası bulunan Tuğba, 2019 da da hız kesmeden çeşitli şehirlerde mağazalar açmaya devam edecek. Kalitesinden ve tazeliğinden ödün vermeden şubelerimize yenilerini ekleyeceğiz. İzmir halkıyla bir kez daha buluştuğumuz için ve Narlıdere de olduğumuz için çok mutluyuz" diyerek açılışa katılan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Tuğba Kuruyemiş Narlıdere Mağazası hizmete açıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA