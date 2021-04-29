Tuğba Kuruyemiş, 'Bir adım yanındayız' programı ile hizmete devam edecek
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Tuğba Kuruyemiş, 'Bir adım yanındayız' programı ile hizmete devam edecek

Tuğba Kuruyemiş, 'Bir adım yanındayız' programı ile hizmete devam edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tam kapanma süreci ile birlikte merkezi Aydın'da bulunan ve Türkiye genelinde 94 şubesi olan Tuğba Kuruyemiş, 'Bir adım yanınızdayız' programı ile süreç kapsamında halka hizmetlerinin...

Pandemi tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tam kapanma süreci ile birlikte merkezi Aydın'da bulunan ve Türkiye genelinde 94 şubesi olan Tuğba Kuruyemiş, 'Bir adım yanınızdayız' programı ile süreç kapsamında halka hizmetlerinin devam edeceğini duyurdu. İçerinde Ramazan Bayramının da yer aldığı yaklaşık 20 günlük tam kapanma sürecinde tüm mağazalarda 10: 00-17: 00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Yaklaşık bir yıldan bu yana etkisi devam eden Korona virüs salgınının kurallara eksiksiz uyarak atlatılacağına inandığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Tam kapanma süreci ve akabinde yaşayacak olduğumuz mübarek Ramazan Bayramı için program ve hazırlıklarımızı yaptık. Tuğba Kuruyemiş olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki 100'e yakın mağazamız ile 'Bir adım yanınızdayız' programı ile halkımızın hizmetindeyiz. Pandemi süreci kapsamında tüm mağazalarımızda sürece ilişkin özel düzenlemeler de yapmıştık. Tam kapanma sürecini kapsayan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tüm mağazalarımızda yaklaşık 700 çeşit ürünümüzle 10: 00-17: 00 saatleri arasında halkın hizmetinde olacağız. Bunun yanı sıra isteyen vatandaşlarımız online mağazalarımızdan alışverişini yapıp kargo ile taptaze ürünlerini kapılarında da teslim alabilecek" diyerek Ramazan Bayramına özel bir çok üründe kampanya düzenlediklerini ve tüm müşterilere ise Aydın'ın milli ürünü incir reçelinde bir alana bir hediye ikramı olduğunu belirtti. - AYDIN

Tuğba Kuruyemiş, 'Bir adım yanındayız' programı ile hizmete devam edecek
Tuğba Kuruyemiş, 'Bir adım yanındayız' programı ile hizmete devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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