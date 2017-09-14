Tuğba, Kızlarla Anlaşamadı, Avrupa Şampiyonu Oldu

SAMSUN'da 2007 yılında okulda kız arkadaşlarıyla anlaşamayan, babası tarafından Muay Thai ve Kick Boks'a yönlendiren 18 yaşındaki Tuğba Nur Kıvrak, 2011 yılında ilk kez giydiği milli forma sevincini şampiyonluklara imza atarak devam ettiriyor. Tuğba Nur Kıvrak,Makedonya'da düzenlenen European Kick-Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'ne bu yıl başlayacak olan ve Arlı Spor Kulübü sporcusu Tuğba Nur Kıvrak, 3-10 Eylül tarihleri arasında Makedonya'da düzenlenen European Kick-Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Hedefinde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu söyleyen Tuğba Nur Kıvrak, "Ben okul yıllarında kızlarla anlaşamıyordum. Kavga ediyordum. Enerjimi atmaya yerim yoktu. Babam Adem Kıvrak, beni arkadaşı olan antrenörüm Özgür Arlı ile tanıştırdı ve hep yapmak istediğim Muay Thai ve Kick Boks'a başladım. Başladıktan sonra enerjimi atmaya başladım. En azından bir işim oldu. 10 senedir bu sporu yapıyorum. 2011 yılında ilk milli oldum ve Balkan Şampiyonası'nda ikincisi oldum. 2017 de Muay Thai Türkiye Şampiyonu oldum. Rusya'da yapılan dünya şampiyonasına katıldım ve dünya üçüncüsü oldum. En son Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise Avrupa Şampiyonu oldum. Hedefimde olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek" dedi.



ERKEKLER YAPACAK DİYE BİRŞEY YOK



Arkadaşlarına Muay Thai ve Kick Boks sporunu önerdiğini ancak kimsenin yanaşmadığını, kendisinin derece almaya başladığı zaman geldiklerini söyleyen Tuğba Nur Kıvrak, "Bu sporu kadınlara öneriyorum. Muay Thai ve Kick Boks, erkekler yapacak diye birşey yok. Erkeklere ne kadar zorsa kadınlara da o kadar zor. Bu sporu kolaylıkla yapabilirler. Ben çevreme de çok önerdim, ilk başlarda kimse istemiyordu. Sonra ben derece almaya başlayınca kendileri gelmek istedi. Birçok arkadaşımı bu spor dalıyla buluşturdum" diye konuştu.



MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ ARLI: GURUR DUYUYORUM



Tuğba Nur Kıvrak'la gurur duyduğunu söyleyen Arlı Spor Kulübü yöneticisi ve milli takım antrenörü Özgür Arlı, "Tuğba Nur Kıvrak bizle 10 yıl önce başladı spor yapmaya, ilk 2011'de milli oldu. 2011'den sonra başarılarının devamı geldi. Başarıları devam edecek. Ben buna inanıyorum. Çünkü çok istekli bir şekilde çalışıyor. Kendini kanıtladı. Bir çok daha başarıya imza atacağına eminiz. Ben gurur duyuyorum. Türk halkınında gurur duyması gerekiyor. Çünkü milli takımımızı çok iyi şekilde temsil etti ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı, istiklal marşını okuttu" dedi.



- Samsun