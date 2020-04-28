Tuğba hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Tuğba hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti

BALIKESİR Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire Tuğba Kuşdemir (35) tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tuğba hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti
28.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:07

BALIKESİR Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire Tuğba Kuşdemir (35) tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Balıkesir Şehir Hastanesi'nde görevli 2 çocuk annesi hemşire Tuğba Kuşdemir, koronavirüse yakalanmasının ardından hasteneye yatırılarak tedavi altına alındı. Tam 1 aydır hastanede olan ve 3 gün önce yoğun bakım ünitesine alınan Kuşdemir, bugün hayatını kaybetti.

Daha önce yakalandığı kanser hastalığını yenip, görevine döndüğü öğrenilen Tuğba Kuşdemir için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz törende, Kuşdemir'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Atatürk Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğba Kuşdemir vefat etmiştir. Personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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