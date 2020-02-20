Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı

20.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:41

Şarkıcıya eleştirdiği& ; Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ilişkisi soruldu.

Snob Magazin'in haberine göre; Ekinci, "Cem Yılmaz size arkadaşlık teklif ederse kabul eder misiniz?" şeklindeki soruya "Yok, kabul etmezdim. Benim tarzım değil. Cem çok zeki bir adam olabilir ama libido ile ne alakası var. Ben saf erkek seviyorum.

'Hırslı ve egolu!'

Bir de geçmişine bakarım kadınlara nasıl davranmış diye. Peki iyi davrandığı göz önünde değil. Biraz hırslı ve egolu hareket ediyor. Bir de çok sallamıyor hayatı. Zevk almıyor hayattan bence. Yapmak olsun, sırf flört etmek olsun diye flört ediyor" diye cevap verdi.



