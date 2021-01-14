Tuğba Ekinci evleniyor mu?
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Tuğba Ekinci evleniyor mu?

14.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:50
Tuğba Ekinci evleniyor mu?

U¨nlu¨ s¸arkıcı Tugˆba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenerciogˆlu ile ilk kez go¨ru¨ntu¨lendi. Ekinci'nin sevgilisinden flaş evlilik itirafı geldi. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; City's Nis¸antas¸ı'nda görüntülenen Ekinci ile Fenercioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

VİDEO - TUĞBA EKİNCİ, PİLOT SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Gazetecilerle konuşan Ekinci, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Geçtiğimiz yaz Bodrum'da tanıştık.

Kaynak: Snob Magazin

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