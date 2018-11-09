Tuğba Ekinci'den Gündemi Sarsacak Açıklama: Türk Erkeği Kadına El Kaldırır

Habertürk TV'de yayınlanan ve 'Kadına yönelik şiddet' konulu Nedir Ne Değildir programına konuk olan Tuğba Ekinci'nin sözleri olay oldu. Ahmet Kural Sıla olayı üzerinden kadına yönelik şiddeti değerlendiren Tuğba Ekinci, "Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım. Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı sert olmasından yanayım" dedi.

"TÜRK ERKEĞİ SEVDİĞİ KADINA EL KALDIRIR"

Tuğba Ekinci, Habertürk TV'de canlı olarak yayınlanan Nedir Ne Değildir programına konuk oldu. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Ekinci, kadına yönelik şiddet hakkında şöyle konuştu: "Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı sert olmasından yanayım. Bu zihniyetle mücadele etmek şiddetle mücadele etmekten daha zor.

"TÜRK KADINI GÜZEL ADAMLARI LIGHT BULUYOR"

Türk kadını normal adam ile anlaşamıyor. Hafif buluyor. Nerede kazak adam, bu daha erkek diyor. Türk kadını güzel adamları light buluyor. Bu beni koruyamaz"

"ŞİDDETE MARUZ KALMAMAK İÇİN ERKEKLERİN ÜSTÜNE GİTMEMEK GEREKİR"

Daha önce sosyal medyadan paylaştığı "Her ilişkide itip kakışmalar oluyor. Bu şikayeti yakıştıramadım" mesajı ile tepki çeken Tuğba Ekinci, Sıla'nın Ahmet Kural tarafından şiddete maruz kalmasına ilişkin sözlerine açıklık getirmeye çalışırken "Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ekinci'nin bu sözleri sosyal medyada yankılandı. Ekinci kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde üst sıralara yükseldi.