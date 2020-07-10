TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA BAŞLADI
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TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA BAŞLADI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHAArnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA BAŞLADI
10.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:56

Haber-Kamera: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. 

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Ünver ve Murat Uslu getirildi. Tuğba Anlak'ın kardeşi müşteki Ümmüye Anlak, Harun Anlak ve avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Murat Uslu kimlik sorgusunda, evli ve üç çocuklu olduğunu ve kuruyemişçilik yaptığını belirtti. Sanık Uslu savunmasında, "Ölen Tuğba beraber olduğum kadındır. Birlikte elektrik aboneliği yaptırmak için kuruma gittik. Bir aksaklık sebebiyle elektrik aboneliği yaptıramadık. Ertesi gün yaptırabileceğimizi söyledim. Eşim ile köye gideceğimiz için eve gideceğimi söyledim. Tuğba eşimle köye gideceğimi bilmesine rağmen 'hep böyle yapıyorsun, adam değilsin' diyerek benimle tartışmaya başladı. Sakinleşmesi için araçta bekledim. 40 dakika bekledikten sonra kendisini aradım. Telefonda, 'sana verdiğim silahı da al gel' diye söyledi. Tuğba evden taşınacağı için 2-3 gün önce muhafaza etmek için bana vermişti. Silahı geri istemesinin sebebi kendisine ait olan silahın yeni taşınacağı evde kendisinde durmasıdır. Sanık Mustafa benim silahla eve gittiğimi görünce arkamdan eve gelmiş. Zili çaldım kapı açılmayınca elektriğin olmadığı aklıma geldi. Zilin bu nedenle çalışmadığını düşünüp camdan eve girdim. Gittiğimde Tuğba 'bana sahip çıkmıyorsun' diye ağladığını gördüm. Bu tartışma üzerine Tuğba, Mustafa'nın çocuğu parka götürmesini istedi. Sanık Mustafa çocukla parka gitti. Ben Tuğbayı teselli etmeye çalıştım. Elimi yanağına koydum. Tabancayı yere koyacağım sırada anlamadığım bir şekilde Tuğba müdahalede bulundu. O esnada silah patladı. Silahın her an ateş edecek vaziyette nasıl bulunduğunu bilmiyorum" dedi. Sanık Mustafa Ünver ise ölen Tuğba'nın yakın ahbabı olduğunu belirterek sanık Murat Uslu'nun "Olay günü Tuğba ve Murat, Tuğba'nın ev taşımasından dolayı yeni evin temizlenmesi ve eşyaların toplanması benden yardım istediler. Elektik aboneliği yaptırmak için gitmişler, gittikleri yerde tartışmışlardı. Murat aracın kaputunu açarak bir şey aldı eve doğru geliyordu. Murat arabayı çalışır vaziyete bıraktığı için önce arabayı otoparka aldım. Murat'ın, Tuğba'nın kapısını çalıp çalmadığını hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarı ile doğrudan kalkıp camı iteleyip camdan içeri girdi. Murat'ın bu şekilde eve girmiş olması sebebiyle ben de oraya yöneldim. O aşamada ben eve girmedim" dedi.Sanık Ünver, "Tuğba biz Murat'la konuşacağız diyerek kızını alıp gezdirmemi istedi. Murat camdan çocuğu uzattı. Geriye dönüp 5-6 adım atmışken silah sesi geldi. Geriye döndüğümde Murat'ı camdan çıkarken gördüm. Murat'ın tam o anda ne dediğini şu an hatırlamıyorum ancak feryat halinde 'ne yaptım, vurdum' gibi sözler söylediğini hatırlıyorum. Olayın ne olduğunu tam olarak anlayamadığım için ben de pencereden girdim. Tuğba'nın yaralı olduğunu ölmediğini fark ettim. Ambulans çağırmak istedim ancak telefonumun arabada olduğunu hatırladım. Arka koltuktaki telefonumu alacağım sırada Murat bir anda gaza basınca araçtan inemedim" diye konuştu. Tutuksuz sanık Pelin Altun da "Suça konu silah Mehmet Tellioğlu isimli beraber olduğum kişiye aittir. Bir silah olduğunu biliyordum ancak silahın bizim evde olduğunu bilmiyordum. Tuğba arkadaşımdı. Gelip evimde kalırdı. Silahı alıp almadığını bilmiyorum almışsa evimde kaldığı sırada almıştı" şeklinde konuştu. 

"ANNEMİ ÖLDÜREN ADAM BURADA"Maktül Tuğba Anlak'ın ablası Ümmüye Anlak, "Kardeşimi 4-5 defa yüzünde morluklarla gördüm. Murat isimli birinin kendisini, ailesi ve çocuğuyla tehdit ettiğini söylüyordu" dedi. Ümmüye Anlak ifade verdiği esnada ağlayarak sanığa 'katil' diye bağırdı. Mahkeme başkanı bunun üzerine müşteki Anlak'ı duruşma salonundan çıkardı. Duruşmada olaya ilişkin tanık olarak dinlenecek olan maktul Tuğba Anlak'ın 7 yaşındaki kızı A.K., mahkeme başkanının, "Korkuyor musun?" sorusuna, "Korkuyorum. Annemi öldüren adam burada" diye cevap verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı çocuğun duruşma salonundan çıkarılmasına ve ifadenin sonra alınmasına karar verdi. 

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPILDITutuksuz sanık Pelin Altun'un hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Maktulün kızı tanık A.K.'nın mahkeme heyetince başka kimse bulunmadan 18 Eylül tarihinde dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Kasım'a erteledi. Duruşma çıkışında Tuğba Anlak'ın ailesi, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri ve Anlak'ın çocuğunun bakımını üstlenen iş insanı Erdoğan Uludağ'ın avukatı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, davanın takipçisi olacaklarını belirttiler. 

İDDİANAMEİddianamede, sanık Murat Uslu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken; "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Görüntü dökümü: ---------------------Duruşma çıkışı basın açıklaması-Genel de detaylar 

 


Kaynak: DHA

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