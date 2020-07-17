TUĞBA ANLAK CİNAYETİNDE MÜŞTEKİLERDEN HAKİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TUĞBA ANLAK CİNAYETİNDE MÜŞTEKİLERDEN HAKİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak cinayeti davasında müşteki taraf hakim hakkında adil yargılanma ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle...

TUĞBA ANLAK CİNAYETİNDE MÜŞTEKİLERDEN HAKİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
17.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:00
Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak cinayeti davasında müşteki taraf hakim hakkında adil yargılanma ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Tuğba Anlak cinayetine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mağdur taraf, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakan Türkön hakkında adil yargılanma ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulundu. 

MAHKEME BAŞKANINI ŞİKAYET ETTİK

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde mağdur taraf ile Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatları basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Avukat Sanem Oğuz, geçtiğimiz cuma günü duruşmanın görüldüğünü ifade ederek "Maalesef duruşmada kardeşi öldürülen birine yaşatılmaması gereken şeyler yaşatıldı. Hiçbir şekilde mahkeme başkanı konuşmamıza izin vermedi. Bu söz verilmemesi durumu tarafımızca tutanağa geçirildi. Dün HSK'ya reddi hakim talebinde bulunduk. Mahkeme başkanını konuşmamıza izin vermediği için şikayet ettik." dedi.  

MAHKEME BAŞKANI KATİLLE ÇOCUĞU YÜZ YÜZE GETİRDİMaktul Anlak'ın 6 yaşındaki kızı Almira'nın sanık ile aynı duruşma salonunda bulundurulduğunu ifade eden Oğuz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Israrlarımız, itirazlarımız asla kabul edilmedi ve mahkeme başkanı katille çocuğu yüz yüze getirdi. Almira ağlayarak duruşma salonundan çıktı ve katilden korktuğunu söyledi. Tuğba öldürüldü, biz Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği olarak davanın takipçisi olacağız"

HAKİMİN TUTUMU BENİ DERİNDEN YARALADIMaktulün ablası Ümmiye Ablak duruşmada sanığa katil dediğini ve mahkeme başkanının kendisini duruşma salonundan çıkardığını dile getirerek şöyle devam etti: "Mahkemede ben sanığa katil dedim diye mahkeme başkanı beni salondan çıkardı. Ben bu adama ne demeliydim, kamera kayıtlarında görüldüğü gibi çocuğunun gözü önünde kardeşimin kafasına sıkıyor. Benim buna ne demem lazım? Elinde tespihler sallamalar, duruşmada çay içmeler, karnım acıktı demeler, duruşma esnasında telefonlar görüşmeler ve bizi ciddiye almamalar… Biz adalet istiyoruz, böyle adalete güvenmiyoruz. Tabi ki duyarlı hakim ve savcılarımız da var kadın cinayetlerine karşı fakat hakimin bu tutumu mağdur taraf olarak beni çok derinden yaralamıştır."

ALMİRA'LAR ANNESİZ KALMASINTüketici Başvuru Merkezi adına destek olmak amacıyla adliye önüne gelen Aydın Ağaoğlu ise "Ben bugün ilk defa kravatsız çıkıyorum medyanın karşısına çünkü; kravat taktığı için, hakimin önünde ellerini birleştirdiği için hafifletici neden bulunup bu katiller dışarı salınmamalı. Emsal olarak bir ceza verilmeli ki yeni Emine Bulut'lar, Tuğba Anlak'lar olmasın. Almira'lar annesiz kalmasın. Bu nedenle mahkeme başkanının durumunu kınıyor ve reddi hakim talebinde bulunan hukukçu dostlarımızı destekliyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTUİstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı duruşma 10 Temmuz Cuma günü görülmüştü. Duruşmada söz alan maktulün ablası Ümmüye Anlak, sanığa "Katil" diye bağırınca duruşma salonundan çıkarılmıştı. Duruşmada olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Tuğba Anlak'ın 6 yaşındaki kızı Almira K. ise mahkeme başkanının "Korkuyor musun?" sorusuna, "Korkuyorum, annemi öldüren adam burada" şeklinde cevap vermişti. Bunun üzerine de mahkeme başkanı çocuğun duruşma salonundan çıkarılmasına ve ifadesinin sonra alınmasına karar vermişti. 

Görüntü dökümü: ------------------------Basın açıklaması-Adliyeden genel ve detay görüntü

-ARŞİV


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 3. Sayfa
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun Ekonomi
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi Güncel
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı Spor
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru Magazin
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı
Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
İBB Sözcüsü sosyal medyadan paylaştı! İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkilemeyecek
İBB Sözcüsü sosyal medyadan paylaştı! İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkilemeyecek
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Cansu Tosun Danla Bilic Tuvana Türkay
Spor İrfan Buz Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Köpek Adana İngiltere
Şu an buradasınız: TUĞBA ANLAK CİNAYETİNDE MÜŞTEKİLERDEN HAKİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 14:05:14. #1.14#
title