Tuğba Altıntop eski eşini takipten çıkardı! 'Her şeye sil baştan başlıyorum'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tuğba Altıntop eski eşini takipten çıkardı! 'Her şeye sil baştan başlıyorum'

26.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:35
Tuğba Altıntop eski eşini takipten çıkardı! 'Her şeye sil baştan başlıyorum'

Tuğba Altıntop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

Tuğba Altıntop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkaran Altıntop, "Şimdi duymak istediklerinizi değil anlatmak istediklerimi dinleyin. Anka kuşu misali her şeye sil baştan başlıyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez." mesajını paylaştı.

Geçen ay önce Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına konuk olan Tuğba Altıntop, boşanma sürecinin ardından çektiği zorlukları canlı yayında anlatmıştı.

'Amaç para değildi'

"Çocuklarını bıraktı gitti, kendi hayatını yaşıyor" algısı ile ilgili olarak ünlü şarkıcı, "İki çocuğum için savaş verdim. Amaç para değil, çocuklarımdı. Bir ara kazandım, sonra kaybettim. Yanımdaki herkes benim ismimi kullandı. Onları Allah'a havale ettim. Kalbim kırıldı" demişti.

Altıntop, "Yalnız kaldım, kimsem yoktu. O dönem iyi olan herkesle arkadaşlık etmeye başlamıştım, ama tuttuğum herkes beni kullanmak istedi" ifadelerini kullanmıştı.

43 yaşındaki şarkıcı, "Rafet seni bıraktı?" sorusuna, "200 Euro ile Türkiye'ye geldim. 10-15 gün sonra para kazandım. O dönem 'Tuğba reklam yapıyor' diye beni çok ağlattılar. Ortaya bir kişi gerekiyordu, beni seçmişler. Avukat tutacak param yoktu, sonraki tuttuklarım da dolandırdı. 'Ben asla çocuklarım için reklam yapmıyorum' demiştim, asla yapmadım, yapmam, yapanı da kınıyorum" yanıtını vermişti.

"300 TL ile eve döndüm" Tuğba Altıntop, "Hiç unutmam; havalimanında euroyu bozdurmuştum. Ben ve kızlarım hastaydı. İndiğimde ilk işim ilaç almak olmuştu. Yaklaşık 280-300 TL ile eve dönmüştüm. Annemle yaşamıştım" şeklinde konuşmuştu.

1996-2002 yılları arasında Rafet El Roman ile evli olan Altıntop, "Uzun süre yurtdışına çıkma yasağım olmuştu. Rafet 'Almanya'ya gidip çocuklarımı kaçıracağım' içgüdüsüyle Alman Konsolosluğu'na evrak vermiş. Daha sonra bunu bozdurmak için çok uğraştım. 8-10 yıllık yeni mevzu yani. Kendi bile uğraştı evrakları geri çekmek için" açıklamasını yapmıştı.

'Böyle bir şey yaşamadık'

Öte yandan Tuğba Altıntop'un geçtiğimiz aylarda katıldığı bir TV programında, "Bursa'da turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisiyle girdi" açıklamasında bulunmuştu. Bu iddialara Rafet El Roman yanıt vermişti.

Ünlü şarkıcı, "Birincisi o yalan, Tuğba Hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı. Hiç böyle bir şey yaşamadık aramızda" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Alper Ulusoy Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Mesut Özil Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuğba Altıntop eski eşini takipten çıkardı! 'Her şeye sil baştan başlıyorum' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 09:37:31. #1.14#
title