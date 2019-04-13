Tugay'lı Dönemin İlk Meclisi Yapıldı

Mazeret bildiren bir üye dışında tamamının katıldığı meclis oturumunda komisyon ve encümen üyeliklerinin seçimleri de yapıldı. Seçimlerde Meclis Birinci Başkan Vekili Atilla Baysak, İkinci Başkan Vekili ise Yaşar Özcan oldu.

Tek kaygısının daha güzel ve yaşanır bir Karşıyaka olduğunu belirten Tugay, şunları söyledi: "Bu mecliste bizim partimiz Karşıyaka'dır, muhatabımız yediden yetmişe tümüyle Karşıyakalı hemşerilerimizdir. Stratejimizi çizen ve çizecek olan, bu kente ait aşkımız; bilime, akla, mantığa olan inancımızdır. Bu kentin tarihine, doğasına, kültürüne, sanatına ve birikimlerine olan saygımızdır. Yöntemimiz şeffaflık, dürüstlük, yansızlık ve çağdaşlıktır. Böyle başlıyoruz ve böyle sürdüreceğiz."

Kaynak: Bültenler