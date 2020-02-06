Tugay Komutanlığı yemekhanesinde alınan numuneler temiz çıktı

06.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:50

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı er-erbaş yemekhanesini denetlenirken, yemekhaneden alınan numuneler temiz çıktığı belirtildi.



Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Necmettin Yoldaş 'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Yoldaş, Bilecik'in tarım yapısı, potansiyeli ve kurum hakkında bilgiler verirken, kentteki tarım alanları hakkında istişarelerde bulunuldu. Ziyarette askeri birlikte bulunan yemekhanelerin denetimi konusu da ele alınırken, denetimlerde ve alınan yemek numunelerinde herhangi bir problemin yaşanmadığı söylendi.



Ziyaret sonundan Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Müdürü Yoldaş'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA