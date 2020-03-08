Tugay Komutanı Sucu'ya ziyaret
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Lüleburgaz, Piyade, Güncel

Tugay Komutanı Sucu'ya ziyaret

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Tuncay Akgöl, 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Albay Çetin Sucu'yu ziyaret etti.

08.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:08
Tugay Komutanı Sucu'ya ziyaret

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Tuncay Akgöl, 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Albay Çetin Sucu'yu ziyaret etti.

Akgöl, ziyarette, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik menfur saldırıda askerlerin şehit olması sonucu başsağlığında bulundu.

Kahraman Mehmetçiğin vatan müdafaasında şehit düştüğünü ifade eden Akgöl, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede muzaffer olması temenni etti.

Ziyarette, Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik, yurt müdürleri ve gençlik merkezi gönüllüleri de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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