Tugay Komutanı Kasalak'tan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e 'hayırlı olsun' ziyareti

12'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak ile Kurmay Başkan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

12'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak ile Kurmay Başkan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

12'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak ile Kurmay Başkan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, ziyaretten dolayı Kasalak ve Aydın'a teşekkür etti. Konukseverliğinden dolayı Kökrek'e teşekkür eden Kasalak, ziyaret anısına Kökrek'e plaket takdim etti. Konukları ile bir süre görüşen Kökrek, daha sonra konuklarını yolcu etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı