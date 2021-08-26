Tugay Komutanı Kasalak'tan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e 'hayırlı olsun' ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tugay Komutanı Kasalak'tan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Tugay Komutanı Kasalak'tan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e 'hayırlı olsun' ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

12'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak ile Kurmay Başkan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

12'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak ile Kurmay Başkan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, ziyaretten dolayı Kasalak ve Aydın'a teşekkür etti.

Konukseverliğinden dolayı Kökrek'e teşekkür eden Kasalak, ziyaret anısına Kökrek'e plaket takdim etti. Konukları ile bir süre görüşen Kökrek, daha sonra konuklarını yolcu etti.

Kaynak: Bültenler

TIR'IN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ELİF NUR HAYATINI KAYBETTİ
TIR'IN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ELİF NUR HAYATINI KAYBETTİ
Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Sultan Alparslan
Magazin Ebru Şallı Deniz Akkaya Mesut Akusta Fahriye Evcen
Spor Marcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tugay Komutanı Kasalak'tan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:35:57. #1.14#

title