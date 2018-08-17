Tugay Komutanı Erdin'den Vali Özdemir'e Ziyaret
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan ve 30 Ağustos tarihinde tuğgeneral rütbesini takacak Albay Yüksel Erdin, Edirne Valisi Günay Özdemir'i ziyaret etti.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan ve 30 Ağustos tarihinde tuğgeneral rütbesini takacak Albay Yüksel Erdin, Edirne Valisi Günay Özdemir'i ziyaret etti.
Yüksek Askeri Şura kararıyla Malatya 2. Ordu'ya tayini çıkan tuğgeneral Salim Afgün'ün yerine atanan Albay Erdin'i Vali Özdemir makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Erdin'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi.