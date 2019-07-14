Tugay komutanı Dere'den şehit ailelerine ziyaret

Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Güven Dere, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesine ziyarette bulundu.

Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Güven Dere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesine ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Albay Dere, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte olmak istedik. Ülkemiz büyük ve güçlü sizlerin sayesinde de sonsuza kadar yaşayacak. Bu sebeple tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz. Şehit ailelerimizin beklentilerini, gazilerimizin arzusunu emir telaki ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş ise ziyaretleri için Albay Güven Dere'ye teşekkür etti. Taydaş, "Değerli komutanım devletimiz terörle mücadelesini yılmadan sürdürüyor. Gece gündüz demeden sizler kararlı bir tavırla ülkemize zarar vermek isteyen teröristlerle mücadele içindesiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü uzantısında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duyduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Albay Dere, günün anısına Başkan Taydaş'a komando bıçağı ve komando heykeli hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA