Tugay Komutanı Başkan Ergün'ü ziyaret etti

Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Tuğgeneral Kalkan, Başkan Ergün'e yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan'ı makamında ağırladı. Tuğgeneral Kalkan, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, Başkan Ergün'e başarılar diledi. Ziyaretleri nedeniyle Tuğgeneral Kalkan'a teşekkürlerini dile getiren Başkan Ergün de, Manisalılara en iyi hizmeti sunmak amacıyla en iyi şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler