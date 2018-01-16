Tugay Kaçar İmzayı Attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Osmanlıspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor formasını terleten Tugay Kaçar'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de forma giyen genç futbolcunun, sezon sonuna kadar Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde kiralık olarak oynayacağı bildirildi. 1 Ocak 1994 doğumlu olan Tugay Kaçar futbol hayatına Uşakspor altyapısında başladı. Aslen Uşaklı olan genç oyuncu daha sonra Denizlispor'un altyapısına transfer oldu. Denizlispor'da profesyonel olan Tugay Kaçar, Ofspor, Kızılcabölükspor, Karşıyaka ve Giresunspor formaları da giydi.

(İHA)