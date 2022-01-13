Tugay'dan Keseli'ye yanıt:

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - "Sıkılmak bir yana her gün daha büyük bir istek ve onurla çalışıyoruz"

Tugay, " Karşıyaka'da belediye başkanlığı yapmak bir onurdur. Sıkılmak bir yana, her gün artan bir şevk, heyecan, istek ve motivasyonla hareket ediyor; toplum ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak hizmet ediyoruz" diye konuştu.

GÖRME ENGELLİLER KÜTÜPHANESİ HİÇ KAPANMADI

Keseli'nin görme engelliler kütüphanesinin kapatıldığı yönündeki iddiasının da asılsız olduğunu dile getiren Tugay, "Kütüphanemiz önemli bir tadilattan geçti. Tadilat sırasında dahi kapatmadık. Şu anda da hizmet veriyor. Neden bu açıklamayı yaptığına anlam veremiyorum" şeklinde konuştu. Kent genelinde zaman zaman oluşan çukurların doğalgaz, elektrik ve telekomünikasyon firmalarının yaptığı kazılar kaynaklı olduğunu, bu firmalarla çalışan müteahhitlerin döviz artışı nedeniyle yaşadıkları maliyet yüksekliği yüzünden işlerini aksattığını tespit ettiklerini belirten Tugay, "Bizzat biz, görevimiz olmamasına rağmen firmaların kapatması gereken bu çukurları, kendi işlettiğimiz asfalt şantiyemiz ve parke taş tesisimizde ürettiğimiz malzeme ile kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALAR

Karşıyaka Belediyesince yapılan tüm çalışmaların odağına İnsanları koyduklarını belirten Tugay, 2.5 yılda yaptıkları yatırımları şu şekilde sıraladı:

"Karşıyaka Belediyesi olarak 40 binden fazla ağaç diktik. İlçemizin farklı mahallelerinde 17 yeni park yaptık, 40'dan fazla parkı yeniledik, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları yaptık. Atakent'e 6 dönümlük yeni rekreasyon alanı yaptık. Ege'nin en büyük uzay küresi planetaryumunu Evrensel Çocuk Merkezi içinde faaliyete geçirdik. Macera Parkı yaptık. Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nı, İmbatlı Meydanı'nı düzenleyip açtık. Çarşı Salah Birsel Sokağı'nı tamamen yeniledik. Çarşı Tiyatro Sokağı, Eshot Sokağı, Mustafa Kemal Camii çevresi ve Ulvi Başman Sokak zemin ve altyapı değişimini gerçekleştirdik. Çamlık Sokağı yeniledik, yeniden düzenledik. Girne Kültürpark'ta Kolektif Girişimcilik Merkezi'ni hizmete açtık.

4 YENİ KÜTÜPHANE AÇILDI

Çarşı Kültür Büyüktanır Homeros, Cihat Kora, Demirköprü Veli Lök ve Bahçelievler Yaşar Aksoy kütüphanelerini faaliyete soktuk. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde Şebnem Tabak Anaokulu'nu hizmete açtık ve 2 adet daha anaokulu yapacağız. Buralarda eğitim kalitesini artırırken ücret indirimi yaptık. Bahçelievler'de Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'ni yaptık. 260 civarında sivil toplum kuruluşu buradan yararlanacak. Cumhuriyet, Örnekköy ve Mustafa Kemal mahallelerinde 3 yeni kent market açtık. Mavişehir'de özellikle gençlerin çok sevdiği Konteyner Park'ı hizmete açtık. Semra Aksu Atletizm Parkı bitmek üzere. Çocukları yeteneklerine göre spor branşına yönlendirecek Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi'ni açtık. Ücretsiz olarak faaliyet gösteriyor. 0-3 yaş çocuklar için Karşıyaka 95 Projesi'ni başlattık. İleri yaş için evde bakım, evde tamirat, ilçe gezileri, teknoloji ve dil kursları başlattık. Yeni 2 öğrenci konuk evi açtık, yurt sorunu yaşayan 100 öğrenciye kalacak yer sağladık.

TOKİ'DEN BELEDİYE HİZMET ALANI'NI SATIN ALDIK

Mavişehir'de TOKİ tarafından satılan 8.5 dönümlük belediye hizmet alanını satın aldık ve belediyeye kazandırdık. Şu anda yeşil alan olarak kullanılıyor. Karşıyaka'daki pek çok okulun tamir, bakımını yaptık, İhtiyaçlarıyla ilgilenmeye devam ediyoruz. Binlerce haneye sosyal yardımlar yapıldı. 700 haneye düzenli sosyal yardım yapmaya devam ediyoruz.

SCOOTER'LAR HİZMETE GİRDİ

Karşıyaka Belediyesi'ne ait 'Kumru' isimli elektrikli scooterlar hizmete girdi. Şantiye Asfalt Plenti yenilendi ve 7 sene sonra çalışmaya başladı. 2 yeni tanker, 1 bom, 1 kepçe, 5 hizmet aracı satın aldık. İş makinesi parkımızı yenilemeye devam edeceğiz. Dijital arşiv sistemi kuruldu, eski arşiv dijitalleştiriliyor, Mart'ta bitecek. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu ve İmar Çözüm Ofisi açıldı. 9 veterinerle sokak hayvanlarımıza bakıyoruz, 7 yeni köpek parkı yaptık. Parklara 700 kedi evi yerleştirildi. Taypark Binicilik Okulu açıldı. Çocuk ağız ve diş sağlığı merkezi açıldı, ücretsiz hizmet veriyor. Yaşar Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi ile Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi (Tekmer) kuruldu. Taraftarın buluşma noktası ve Karşıyaka Spor Kulübü'ne gelir sağlayan Fan Zone tesisi açıldı. Yamanlar köy, sokak lezzetleri, bahçe bitkileri ve pek çok kültür festivali gerçekleştirildi. Bostanlı dere kıyısı bisiklet yolu, yürüyüş yolu yapıldı ve dere kenarı düzenlendi. Yenilenen onlarca sokak oldu. Çöp konteynerlerinin yer altına alınması sürüyor. Şu ana kadar 750 civarı eski tip konteyner kaldırıldı, yerine 125 yer altı konteyneri kondu."

"ENGELLEMENİZ DEVAM EDİYOR"

Başkan Tugay sözlerini şöyle noktaladı: "Biz bütün bu çalışmaları yaptık. Reklamımızı çok yapmamış olmamız bir tarafa; siz hangi kentte yaşıyordunuz da bunları görmediniz? Ve bu arada sormak isteriz; İller Bankası'ndan, Türkiye Belediyeler Birliği'nden, kamu bankalarından, merkezi hükümetten hiçbir destek almadan biz bu çalışmaları yaparken, siz bu kente ne verdiniz? Hastanemiz yok, okullarımız yıkıldı, yapılmıyor. Tapu dairemiz Alsancak'ta. Adliyeyi taşımaya çalışıyorsunuz. Tarihi Tren istasyonumuzu kullandırmamak için engellemeniz devam ediyor. Çöp kamyonlarının harcadığı yakıtla, lüks tüketim vergisi aynı oranda. Bize sadece daha yüksek vergiler, daha yüksek maliyet, daha fazla zorluk dışında hiçbir katkınız yok."

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet