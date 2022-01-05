Tugay'dan esnafa "yanınızdayız" mesajı

Belediyeden işletme ruhsatı almalarına uygunluk verilen esnafı, Belediye Meclisi Esnaf Komisyonu Başkanı Mithat Salepçioğlu ve Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Aktürk ile birlikte ziyaret eden Başkan Tugay, belediyenin yanlarında olduğunu bilmelerini istedi. Ahilik kültürünü benimseyen esnafın buna uygun faaliyetini sürdüreceğine inandığını ifade eden Tugay, bereketli iş yapmaları dileğinde de bulundu.

Tugay sırasıyla spor salonu işletmecisi Atalay Kaptan, kafeterya işletmecileri Ali İhsan Demir ve Mustafa Geniş ile perde satış yeri işletmecisi Özerk Mustafa İzmirli'ye ruhsatlarını verdi. Ziyaretler sırasında bölgedeki diğer esnafları da selamlayan Tugay, "Biz işini doğru şekilde yapan ahlaklı esnafın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Böyle olmayı da sürdüreceğiz. Ekonomik sıkıntıların vatandaşı olduğu kadar esnafı da çok zor durumda bıraktığını biliyoruz. İnşallah bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız" diye konuştu.

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