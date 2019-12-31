Tugay'dan 2020'ye dair güzel dilekler

31.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:34

1919 RUHU

Geride bıraktığımız 2019 yılının da 1919'un 100. yılı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını belirten Başkan Tugay, şunları söyledi: "2019 yılının son saatlerini yaşadığımız anlarda geçtiğimiz yılla ilgili hepimizi en fazla düşündüren ve bazı şeyleri fark etmemizi sağlayan 1919'un 100. yılı olmasıydı. 1919 yılı ülkemizin kuruluş mücadelesinin başladığı yıl. 100 yılı tamamlamasının ardından 'bugün ne durumdayız' bunun sorgulanması için bir fırsat yılıydı diye düşünüyorum. Bu yıl içinde yapılan yerel seçimlerde yeni belediye başkanlarının olması, bunların umut vermesi hepimizin ihtiyacı olan bir şeydi. Kendimi de bu çerçevede görüyorum ve bu yıl başladığım görevimle birlikte ülkemizde yeni yılda ihtiyacı olan hizmeti vermeye çabalayacağımı düşünüyorum. Bizim için 2019 yılı daha çok hazırlık yılıydı. 2020 yılının artık bir şeylerin gerçekleşeceği yıl olacağına yürekten inanıyorum. Belki Türkiye ile birlikte bütün dünyanın da aynı zamanda öncelikli olarak yoksullukla, insan haklarıyla ve çevre sorunlarıyla daha etkili mücadeleleri yapacağı yıl olmasını bekliyorum. Bu çerçevede 2020'ye umutla baktığımızı söyleyebilirim."

ÇİFT SAYILARIN UĞURU

Çift sayıların arka arkaya gelmesinin uğuruna inandığını ve bu nedenle 2020'ye umutla baktığını belirten Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yirmi, yirmi olarak anılacak bu yıl. Çift sayıların arka arkaya gelmesinin uğuruna inanan bir düşünce yapısındayım. 2020'nin güzelliklerle geleceğini, iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Biraz pozitif, samimi ve çalışkan olmamız gerçekten bu yılı taçlandıracak ve elde edilecek güzellikleri, başarıları, iyilikleri daha da artıracak."

Kaynak: Bültenler