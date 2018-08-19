Tuğamiral Uça'dan Vali Tavlı'ya Ziyaret
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına atanan Tuğamiral Levent Kerim Uça, Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına atanan Tuğamiral Levent Kerim Uça, Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, 2018 YAŞ kararıyla emekliliğe ayrılan Tuğamiral Mithat Kemal Algül de katıldı.
Orhan Tavlı, yeni Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Uça'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaret sonunda Vali Tavlı, Uça'ya 57. Alay Sancağı hediye etti.