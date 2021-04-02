Tuğamiral Sarı'nın Deniz Harp Okulu mezunu olmadığı iddiaları asılsız çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuğamiral Sarı'nın Deniz Harp Okulu mezunu olmadığı iddiaları asılsız çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuğamiral Sarı'nın Deniz Harp Okulu mezunu olmadığı iddiaları asılsız çıktı

Bir gazetede hakkında yayınlanan haber sonrası hakkında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından inceleme başlatılan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın mezun olduğu okulun Deniz Harp Okulu olmadığı ile ilgili yayımlanan haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Bir gazetede hakkında yayınlanan haber sonrası hakkında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından inceleme başlatılan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın mezun olduğu okulun Deniz Harp Okulu olmadığı ile ilgili yayımlanan haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tuğamiral Sarı'nın hem Deniz Lisesi hem de Deniz Harp Okulu'ndan mezun olduğu öğrenilirken, Sarı'nın ABD'de elektronik sistem mühendisliği eğitimini tamamlayarak, bu eğitim sonrasında mühendis sınıfına ayrıldığı bilgisi edinildi.

Öte yandan, mühendis sınıfı subayların mevzuat gereği kurmay subay olamadığı ancak yükselme sırasındaki tüm albayların sınıflarına bakılmaksızın Yüksek Askeri Şura'ya girebildiği bilgisi edinilirken, sadece kurmayların değil, sınıftan (kurmay olmayan muharip veya yardımcı sınıf tüm subaylar) subayların da General/Amiral olabildiği bilgisi alındı.

Ayrıca, 15 Temmuz öncesinde de mühendis ve diğer sınıftan subayların YAŞ kararı ile General/Amiralliğe terfi ettirilebildiği öğrenildi.

Filotilla Komutanlığının muharip bir görev olduğu, mühendislerin bu komutanlıkta görev yapamadığı bilgisi edinilirken, Mehmet Sarı'nın da bu görevde bulunmadığı ortaya çıktı. Tersane de mühendis kadrolarında görevli iken Amiralliğe terfi eden Sarı'nın, söz konusu haberde görevi ile ilgili bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bilgisi edinildi.

Mühendis sınıfı subayların kurmay subay olmalarının halen mevzuata göre mümkün olmadığı öğrenilirken, söz konusu gazete haberinde kurmaylık hakkı tanındığıyla ilgili bilginin de gerçeği yansıtmadığı bilgisi alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tuğamiral Sarı'nın Deniz Harp Okulu mezunu olmadığı iddiaları asılsız çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:58:13. #1.14#
title