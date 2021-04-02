Tuğamiral Sarı'nın Deniz Harp Okulu mezunu olmadığı iddiaları asılsız çıktı

Bir gazetede hakkında yayınlanan haber sonrası hakkında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından inceleme başlatılan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın mezun olduğu okulun Deniz Harp Okulu olmadığı ile ilgili yayımlanan haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Bir gazetede hakkında yayınlanan haber sonrası hakkında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından inceleme başlatılan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın mezun olduğu okulun Deniz Harp Okulu olmadığı ile ilgili yayımlanan haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tuğamiral Sarı'nın hem Deniz Lisesi hem de Deniz Harp Okulu'ndan mezun olduğu öğrenilirken, Sarı'nın ABD'de elektronik sistem mühendisliği eğitimini tamamlayarak, bu eğitim sonrasında mühendis sınıfına ayrıldığı bilgisi edinildi.

Öte yandan, mühendis sınıfı subayların mevzuat gereği kurmay subay olamadığı ancak yükselme sırasındaki tüm albayların sınıflarına bakılmaksızın Yüksek Askeri Şura'ya girebildiği bilgisi edinilirken, sadece kurmayların değil, sınıftan (kurmay olmayan muharip veya yardımcı sınıf tüm subaylar) subayların da General/Amiral olabildiği bilgisi alındı.

Ayrıca, 15 Temmuz öncesinde de mühendis ve diğer sınıftan subayların YAŞ kararı ile General/Amiralliğe terfi ettirilebildiği öğrenildi.

Filotilla Komutanlığının muharip bir görev olduğu, mühendislerin bu komutanlıkta görev yapamadığı bilgisi edinilirken, Mehmet Sarı'nın da bu görevde bulunmadığı ortaya çıktı. Tersane de mühendis kadrolarında görevli iken Amiralliğe terfi eden Sarı'nın, söz konusu haberde görevi ile ilgili bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bilgisi edinildi.

Mühendis sınıfı subayların kurmay subay olmalarının halen mevzuata göre mümkün olmadığı öğrenilirken, söz konusu gazete haberinde kurmaylık hakkı tanındığıyla ilgili bilginin de gerçeği yansıtmadığı bilgisi alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı