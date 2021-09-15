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Tuğamiral Gedik organize sanayi bölgesini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tuğamiral Gedik organize sanayi bölgesini ziyaret etti

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Gedik, ülkenin gelişimi açısından organize sanayi bölgelerinin önem arz ettiğini söyledi. MTOSB Başkanı Tekli ise, "Ülkemizin sınırlarının korunması ve Akdeniz bölgesinin huzuru ve güveni için gece gündüz çalışan Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığımıza ve Sahil Güvenlik personellerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin son yıllarda savunma sanayide yaptığı girişimler bizleri oldukça mutlu ediyor. Yerli ve milli savunma sanayi üretimi sayesinde ülkemizin dışa bağımlılığının azaldığını söyleyebiliriz. Bizler de sanayiciler olarak ülke ekonomimize katkı sağlayabilmek adına mücadele içerisindeyiz. Bölgemizde üretilen birçok ürün dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu da bizim için gurur kaynağı" dedi. - MERSİN

Tuğamiral Gedik organize sanayi bölgesini ziyaret etti

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