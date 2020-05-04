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Tugˆgeneral Süleyman Önder Kıs¸lası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tugˆgeneral Süleyman Önder Kıs¸lası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi
04.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:02

I·zmir'in Gaziemir ilçesindeki Tugˆgeneral Süleyman Önder Kıs¸lası'nda içme suyu kuyularının bulunduğu bölge "mutlak koruma alanı" olarak belirlendi.

I·zmir'in Gaziemir ilçesindeki Tugˆgeneral Süleyman Önder Kıs¸lası'nda içme suyu kuyularının bulunduğu bölge "mutlak koruma alanı" olarak belirlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Jeolojik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, saniyede 27 litre debiye sahip Ulas¸tırma, Personel Okulu ve Egˆitim Merkezi Komutanlıgˆı Tugˆgeneral Süleyman Önder Kıs¸lası içme suyu kuyuları merkez olmak üzere çevresindeki 100 metre yarıçaplı alan "mutlak koruma alanı" oldu.

Kıs¸ladaki ic¸me suyu kuyularının bulundugˆu alanda hic¸bir faaliyete ve herhangi bir yapılas¸maya izin verilmeyecek. DSI· tarafından kaynak gelis¸tirme c¸alıs¸maları yapmak u¨zere her tu¨rlu¨ c¸ap ve derinlikte sondaj kuyusu ac¸ılabilecek.

C¸o¨p, moloz, c¸amur gibi atıklar ile atık sular, arıtılmıs¸ dahi olsalar, alana ve yu¨zey suyu kaynaklarına do¨ku¨lmeyecek. Mutlak koruma alanı ic¸inde, suların kirlenmesine neden olabilecek her tu¨rlu¨ zirai ilac¸, gu¨bre, deterjan, kimyasal madde kullanımı yasaklandı.

İlan Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce mutlak koruma alanında DSİ'nin sulama ve digˆer amac¸lar ic¸in verdiği kuyu belgesi varsa bunlar da iptal edilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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