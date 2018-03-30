Tüfenkci: Piramit Satışın Tanımı Netleşecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Çiftlik Bank soruşturması ile ilgili, "Yasal mevzuattaki boşlukları giderme adına çalışmalarımızı bitirdik ve Başbakanlığa sevk ettik. Hürriyeti bağlayıcı cezaların artırılması ve piramit satışın tanımının netleşmesi noktasında düzenlemeler yapıldı." dedi.