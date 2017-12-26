Tüfenkci'nin AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i Kabulü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yemek kartları ve çeklerine ilişkin düzenleme konusunda, "Yıl başından hemen sonra tarafları bir araya getirerek makul bir komisyon oranı belirleyip piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlayacağız." dedi.



Bakan Tüfenkci, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i makamında kabul etti.



Tüfenkci, kabul sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Berger'in nezaket ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyledi.



AB ile yürütülen projeler ve eşleştirme projeleri özelinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Tüfenkci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve AB-Türkiye ilişkilerini genel çerçevede değerlendirdiklerini bildirdi.



Tüfenkci, "AB'nin 15 Temmuz hain darbe girişimini anlama noktasındaki tutumunu, Türkiye'ye karşı yumuşama sinyalleri ve beklentilerini de genel anlamda konuştuk." ifadesini kullandı.



Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Tüfenkci, komisyon oranları nedeniyle boykota varan tartışmaların yaşanmasına yol açan yemek kartları ve çeklerine ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine, şunları kaydetti:



"Yemek kartlarıyla ilgili piyasada bir sıkıntı vardı. Komisyonların çok yüksek meblağlara varmasına ve bunun tekelci bir zihniyetle kötüye kullanılmasına ilişkin şikayetler bulunuyordu. Mevzuat noktasında eksiklikler vardı ancak mevzuat çıkarılmadan da neler yapılabileceğini konuştuk. Yıl başından hemen sonra tarafları bir araya getirip makul bir komisyon oranı belirleyerek piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlayacağız."



"Kudüs konusunda iki devletli çözümden yanayız"



Büyükelçi Berger ise Birleşmiş Milletlerin (BM) Kudüs konusundaki kararına ilişkin soru üzerine, "Bu bir dış politika konusu. Türkiye ve AB bu konuda mutabık kaldılar. AB'nin konuya ilişkin pozisyonu, Türkiye'nin pozisyonuna çok yakın. Kudüs konusunda bizler de iki devletli çözümden yanayız. Kudüs'ün, İsrail'in ve gelecek bir Filistin devletinin ortak başkenti olması yönünde pozisyon belirlemiş bulunuyoruz. BM'nin kararı da bunu teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.





BM'nin, diplomasi ve iş birliği alanında son derece önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Berger, "BM dünyada çok yönlü iş birliğinin sembolüdür." dedi.