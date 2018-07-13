Tüfenkci'nin 15 Temmuz Mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tüfenkci mesajında, "15 Temmuz 2016 Cuma gecesi ülkemiz demokrasisi açısından kara bir gün yaşanmıştır. Bu millet, kendi parasıyla alınmış tankı tüfeği kendisine doğrultan, kendi meclisini bombalayan tarihte görülmemiş bir ihanet şebekesinin hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Tarihe kapkara harflerle yazılan bu güne imza atan FETÖ, her planı yapmış ancak en önemli şeyi, asil Türk milletinin iradesini ve tepkisini planlayamamıştır. 18 Mart'ta istiklal ve hürriyet aşkıyla düşmana geçit vermeyen Çanakkale ruhu, bundan 1 asır sonra 15 Temmuz gecesinde bir kez daha vücut bulmuş, ecdadımız Çanakkale'yi nasıl geçilmez kıldıysa, o ecdadın torunları da 15 Temmuz'da ihanet şebekesine geçit vermemiştir. O gece meydanlara inen, ezanların ve selaların eşliğinde yüreklerini uçakların, tankların ve mermilerin önüne koyan milletimiz, gösterdiği topyekun direnişle demokrasisine ve devletinin bekasına sahip çıkarak yeni bir destana imza atmıştır. Aziz milletimizin direnişiyle darbelerin ezanları susturduğu bir gün değil, ezanların darbeyi durduğu bir günü hep birlikte yaşadık. Başta Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve yerinde girişimleri, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın yönetimi, güvenlik güçlerimiz ve tabi ki aziz milletimizin direnişiyle alçak terör örgütü FETÖ ve onun aklını ve zihnini kiraya vermiş mensupları ülkemiz üzerindeki karanlık emellerine ulaşamamıştır. Üzerinden yüzyıllar geçse de 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu ülke için şehit düşen kahramanlarımız yüreklerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Onların ve diğer tüm şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı korumak, daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sahip çıktığı demokrasi ve tutmaya devam ettiği demokrasi nöbeti tarihe altın harflerle yazılacaktır. Aziz milletimize yakışan bu duruşu sergileyen tüm milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu ülkede bir daha 15 Temmuz benzeri hain girişimler yaşanmasın diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü hükümet ve güçlü meclisle her alanda daha güçlü bir Türkiye olacak. 2023 hedeflerimizi gerçekleştirme kararlılığımızın önünde hiçbir yapı, örgüt ve güç duramayacaktır. Bu vesileyle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyor; istiklali, istikbali ve demokrasi uğruna mücadelesinde şehit olan güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, canı pahasına darbecilerin karşısında duran tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA