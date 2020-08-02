Tüfenkci, muhalefetin Ayasofya tutumunu eleştirdi
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Tüfenkci, muhalefetin Ayasofya tutumunu eleştirdi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, muhalefetin Ayasofya hakkındaki tutumunu eleştirerek, "AK Parti zincirleri kırarak milletimizi özgürleştirici adımlar atarken, muhalefet milletimizin Ayasofya sevincini gölgelemeye çalışıyor" dedi.

Tüfenkci, muhalefetin Ayasofya tutumunu eleştirdi
02.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:07

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, muhalefetin Ayasofya hakkındaki tutumunu eleştirerek, "AK Parti zincirleri kırarak milletimizi özgürleştirici adımlar atarken, muhalefet milletimizin Ayasofya sevincini gölgelemeye çalışıyor" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nca düzenlenen Teşkilat Bayramlaşma Programına katıldı.

Covid-19 salgını ile mücadelede kapsamında vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyararak sözlerine başlayan Tüfenkci, "Teslimiyetin, sadakatin, yardımlaşmanın nişanesi olan bu bayramın biraz da buruk kutlanması hepimizi üzüyor ama sabır göstermemiz gereken günlerdeyiz. Maske hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edersek bu salgını da en az zararla atlatmış oluruz" şeklinde konuştu.

Salgın sürecinde Türkiye'nin aldığı tedbirlerle dünyanın gıpta ettiği bir ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, Ayasofya'nın ibadete açılmasını hatırlattı ve muhalefetin Ayasofya üzerinden tutumunu eleştirdi.

Tüfenkci, "Bu süreç içerisinde hükumetimizin yapmış olduğu icraatlere baktığımız zaman salgına dünyada baş gösteren ekonomik kriz ve ticaretin küçülmesine rağmen dev eserlere imza atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye hem büyümeye hem hizmete devam ediyor. AK Parti devrim niteliğinde işlere imza atıyor. Milletimizi özgürleştirme, zincirleri kırma noktasında adımlar attık.

Allah'a hamdolsun Ayasofya'da böyle oldu vurulan zincirleri kırmış olduk. Buna rağmen muhalefet milletimizin gönlündeki sevinci kırmak için Atatürk üzerinden bir tartışma başlattı. Esasında Türkiye'de kimsenin Atatürk ile ilgili bir sorunu yok, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ile ilgili kimse bir söz de söyleyemez. Dikkat edin AK Parti 28 Şubat'taki zulüm yasalarını kaldırırken gündeme gelen tartışmalar şimdi başka bir versiyon ile gündeme geliyor. Birileri rakamlarla oynayarak birileri birtakım olumsuzlukları büyüterek gündeme taşımaya çalışıyorsa biz de Türkiye'nin her köşesinde yaptığımız hizmetleri anlatacağız anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde AK Belediyelerinin hizmetlerinin de takdire şayan olduğunun altını çizen Tüfenkci, "Biz belediyelerimizin yaptıklarını anlatma noktasında yetersiz kalıyoruz" sözleriyle özeleştiri yaptı.

Tüfenkci, "AK Belediyelerimiz salgın sürecinde dertleri ile dertlenme milletin sıkıntılarını giderme noktasında büyük fedakarlıklar yaptılar yapmaya devam ediyorlar biz belediyelerimizin yaptıklarını anlatma noktasında yetersiz kalıyoruz. Malatya ölçeğinde su çok pahalı derler ama büyükşehirler arasında Malatya en ucuz içme suyunu içiyor. Yine temizlik noktasında da her belediyemiz çok iyi işler çıkarıyor gidin bir de Adana belediyesinin halini görün bir de bizim en küçük bir ilçemize gidin, kıyas yapın. Biz yaptıklarımızı anlatma noktasında geride kalıyoruz. Yine Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerek kayısı gerek Yeni Malatyaspor ile ilgili müjdesi gerekse Malatya'ya ilgisi alakasından dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya selamlarını ileterek sözlerini noktaladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

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