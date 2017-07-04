Tüfenkci: Kooperatiflere Vergisel Avantajlar Sağlanmalı
Yeni Kooperatifler Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, kooperatifçiliğin gelişmesi için vergisel avantajlar sağlanması gerektiğini söyledi.
Yeni Kooperatifler Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, kooperatifçiliğin gelişmesi için vergisel avantajlar sağlanması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com