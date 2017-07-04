Haberler » Ekonomi » Haber

Tüfenkci: Kooperatiflere Vergisel Avantajlar Sağlanmalı

Yeni Kooperatifler Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, kooperatifçiliğin gelişmesi için vergisel avantajlar sağlanması gerektiğini söyledi.

Tüfenkci: Kooperatiflere Vergisel Avantajlar Sağlanmalı

Yeni Kooperatifler Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, kooperatifçiliğin gelişmesi için vergisel avantajlar sağlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com