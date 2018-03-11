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Tüfenkci: Esnaf Odalarının Yapılandırılması Gerekiyor

Tüfenkci, esnaf odalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini her zaman dile getirdiğini belirterek, "Size yeminle söylüyorum, esnafsınız çok değil ben diyeyim 5 sene, siz deyin 3 sene bu odalar, bu sistemle çöker. Yeniden yapılandırmamız, güçlendirmemiz lazım.

Tüfenkci: Esnaf Odalarının Yapılandırılması Gerekiyor

Tüfenkci, esnaf odalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini her zaman dile getirdiğini belirterek, "Size yeminle söylüyorum, esnafsınız çok değil ben diyeyim 5 sene, siz deyin 3 sene bu odalar, bu sistemle çöker. Yeniden yapılandırmamız, güçlendirmemiz lazım.

Kaynak: Dunya.com

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