Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi

Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü için yeni yapılan hizmet binasını inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, binanın inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini, bu yılın sonunda hazır hale geleceğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü için yeni yapılan hizmet binasını inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, binanın inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini, bu yılın sonunda hazır hale geleceğini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, inşaatı devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

SGK yeni hizmet binasının Malatya'nın önemli bir eksiğini gidereceğini belirten Tüfenkci, "Yeni hizmet binası 17 bin 800 metrekarelik bir alanda yerli firmamız tarafından yapılıyor. Binanın inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor ve özenli bir şekilde inşaatı sürdürülüyor. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz, ödenekleri hızlı bir şekilde ve zamanında gönderdi. Binanın normal teslim tarihi 2022 ama 2021 sonunda da bina hazır hale gelebilir. Mevcut binamız gerek personellerimizin gerekse vatandaşlarımızın rahat bir ortamda hizmet alabilmesi için yeterli değildi. Bu noktada hem oluşan talep doğrultusunda hem de şehrimizin sanayileşmesi ile beraber böyle bir hizmet binasına ihtiyaç vardı. Bu binanın hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan bakanlarımıza ve emeği geçen milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu ise hizmet binasında çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "İnşallah bu bina bittiğinde çalışanlarımız daha nezih bir ortamda hizmet verecekler, vatandaşlarımız da daha iyi hizmet alacaklar. Katkılarından dolayı Bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SGK binası inşaatında Tüfenkci ile birlikte incelemelerde bulunan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Yalçınkaya da, "Bu hizmet binası şehrimin ihtiyacını uzunca bir süre görecek fonksiyonel bir bina şeklinde tasarlanmış. Gördüğümüz kadarı ile taahhüt edilen süreden önce bitmiş olur. Malatya'ya yakışan bir bina olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oldukça nadir görülen semender, site bahçesinde bulundu
Oldukça nadir görülen semender, site bahçesinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:18:45. #1.14#

title