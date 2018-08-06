Tüfenkci'den Polat'a Ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Malatya'ya hizmet etme noktasında Malatya'nın bütün dinamikleriyle birlikte yürüyeceğiz. Milletvekillerimiz Ankara'da Malatya ile ilgili projeleri takip ederken bizlerde sahada fiili olarak projelerin takipçisi olacağız. Milletvekilimizin Bakanlığı dönemindeki tecrübelerinden istifade edeceğiz" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın Malatya için çok büyük gayret ve emek sarf ettiğini belirten Tüfenkci ise, "Biz birlikte Malatya'yız, Malatya içen hep birlikte yürüyeceğiz. Malatya'nın daha yaşanabilir bir kent olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Günümüzde iller ekonomiden, sağlığa, eğitimden turizme her konuda daha fazla yatırımı almak için birbiriyle rekabet halindeler. Bizlerde Malatyamızın daha fazla yatırım alması, daha fazla gelişmesi için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA