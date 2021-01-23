Tüfenkci'den Malatya Teknokent'e ziyaret
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Tüfenkci'den Malatya Teknokent'e ziyaret

23.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:08
Tüfenkci'den Malatya Teknokent'e ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Teknokent'i ziyaret ederek firmalar ile istişarelerde bulundu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Teknokent'i ziyaret ederek firmalar ile istişarelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, firma ürün ve yazılımları hakkında yetkililerden bilgi alan Tüfenkci'ye firma ziyaretlerinin ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz tarafından Malatya Teknokent projeleri hakkında sunum yapıldı.

Sunumda Malatya Teknokent bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile kurulan güneş enerji santrali ve Teknoköy projeleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Bülent Tüfenkci, sunumu yapılan Teknoköy projesine gerekli desteğin sunulması noktasında girişimlere başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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