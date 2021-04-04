Tüfenkci'den amirallerin bildirisine sert tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tüfenkci'den amirallerin bildirisine sert tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tüfenkci'den amirallerin bildirisine sert tepki

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 103 emekli amiralin yayınladığı bildirinin hedefin tüm Türkiye ve demokrasi olduğunu belirterek, "Türkiye'de darbeler dönemi halkın iradesi ve Cumhurbaşkanımızım kararlı duruşuyla tarihin kara sayfalarına gömülmüştür.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 103 emekli amiralin yayınladığı bildirinin hedefin tüm Türkiye ve demokrasi olduğunu belirterek, "Türkiye'de darbeler dönemi halkın iradesi ve Cumhurbaşkanımızım kararlı duruşuyla tarihin kara sayfalarına gömülmüştür. Bu emekli amiraller bilsin ki; artık o bildirilerle müdahale edebildikleri o eski Türkiye yok" dedi.

Milletvekili Tüfenkci, 103 emekli amiralin gece yarısı bildirisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Tüfenkci, darbelerin ya da darbe bildirilerinin millete ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne yapılmış en büyük kötülüklerden birisi olduğunu belirterek, " Türkiye'de darbeler dönemi halkın iradesi ve Cumhurbaşkanımızım kararlı duruşuyla tarihin kara sayfalarına gömülmüştür. Bugün bir çok ülke darbelere karşı Türkiye'nin duruşunu örnek almaktadır. Kendilerini halkın, milletin, ülke menfaatlerinin üstünde gören statükocuların kendi talepleri ve istekleri doğrultusunda yönetimi ve toplumu şekillendirme çabaları beyhude bir çabadır.

Biz darbeler dönemini 15 Temmuz'da ayaklarımızın altına aldık " şeklinde konuştu.

"Açıklama yok hükmündedir"

Tüfenkci, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili net mesajlar vererek, "Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye'de kaldı" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tüfenkci'den amirallerin bildirisine sert tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:57:29. #1.15#
title