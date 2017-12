Tüfenkci: "Darbe Girişiminden Sonra Türkiye'nin Notunu Düşürenler, Büyüme Rakamlarını Revize Etmek...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Önümüzdeki ay içinde açıklayacağımız ve devam eden tedbirlerle beraber enflasyonun da artık Türkiye'de 2018 yılında tek haneli rakamlara indiğini Allah'ın izniyle göreceksiniz." dedi.



Kayseri Sanayi Odası tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Sanayi Gecesi" programına katılan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ticaret ve sanayi denince akla Kayseri'nin geldiğini söyledi.



Ülke ekonomisinin gerek iç gerekse dış yatırımcılara güven verdiğini ifade eden Tüfenkci, 2016 yılında yaşadıkları zorluklara, hain darbe girişimine, alçakların, kendi insanlarına silah sıkmalarına, o da yetmezmiş gibi akabinde ekonomik bir terörün altına imza atmaya ve birtakım şer odaklarıyla hareket etmelerine rağmen Türkiye'nin ayakta durduğunu ve 2017'de çok güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.



Tüfenkci, yine güçlü şekilde 2017'yi sonladırmaya doğru gittiklerini, üçüncü çeyrekte Türkiye'nin dünyayı kıskandıracak büyüme oranını yakaladığını, bazıları bunu içine sindiremese de Türkiye'nin bu büyümeyi bir sektörle değil, dış ticaret ve iç ticaret ile bütün olarak yakaladığını bildirdi.



"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"



Tüfenkci, 2016 yılında, "Türkiye battı, bir daha belini doğrultamaz, dolar, döviz 5 bin-6 bin lirayı bulacak, faizler yüzde 30'ları bulacak, Türkiye borcunu ödeyemeyecek," diye söyleyenlerin 2017'de nasıl utanmışlarsa, 2018'de de utanacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Hemen o darbe girişiminden sonra siyasi davranarak art arda Türkiye'nin notunu düşürenler, büyüme rakamlarını minicik tutmak için uzun uzun çaba sarf edenler, 2017'de Türkiye'nin başarısını görünce ardı ardına büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldılar. Yine bugün 2018 için ihtiyatlı davrananlar göreceksiniz yine art arda 2018 rakamlarını da revize edecek. Önümüzdeki ay içinde açıklayacağımız ve devam eden tedbirlerle beraber enflasyonun da artık Türkiye'de 2018 yılında tek haneli rakamlara indiğini Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bütün zorluklara rağmen 2017 yılında Türkiye 1 milyon 355 bin insanına ilave istihdam sağladı. Bu rakam az bir rakam değil. Son 7 yılın ortalamalarına baktığımızda Türkiye her yıl 1 milyon insanımıza iş sağlamış, AŞ sağlamış durumda ve inşallah orta vadeli büyüme planlarımıza da baktığımızda biz önümüzdeki dönem içerisinde de bu rakamların üzerinde istihdam sağlayacağız. Niye sağlayacağız? Çünkü her yıl 1 milyonun üzerinde insanımız iş gücüne katılıyor. Onun için yüzde 5'lerin üzerinde büyümeler yakalayarak bu insanlarımıza iş bulmak zorundayız, AŞ bulmak zorundayız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biz birileri gibi yalan üzerine veya hayaller üzerine değil gerçekler üzerine siyaset yapmayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. İnşallah da yapamayacağımız sözleri de bugüne kadar vermedik, bundan sonra da vermeyiz."



Bakan Tüfenkci, 2017'de Türkiye'nin ihracatta tüm zamanların rekorunu kırmaya doğru gittiğini, 2018'de de bu ihracatlarının yine büyüyerek devam edeceğini ve Türkiye'nin büyümesine net artı sağlayacağını vurgulayarak, "2002 yılında 1,8 milyar lira olan toplam Ar-Ge harcamaları, 2016 yılında 24,6 milyar liraya, 2017 yılında da bu rakamları çok daha yukarıda aldığımızı da göreceksiniz. Okun daha yukarıya çıktığını göreceksiniz. Özellikle sanayinin dijital dönüşümü yol haritasını önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bu çerçevede katmanlı üretim, robotik nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin etkin kullanımını ve yerli üretimini destekleyeceğiz. Ayrıca sanayicimizin dijital dönüşüme uyum sağlamaları amacıyla organize sanayi bölgeleri tasarım ve dijital dönüşüm merkezlerini de önümüzdeki yıl kurmaya başlayacağız." diye konuştu.



Sanayi başta olmak üzere üretken alanlara yatırım yapan ülkelerin zor dönemlerinde gerekli esneklikleri gösterebildiklerini, yeni üretim biçimleriyle krizleri aşabildiklerini belirten Tüfenkci, sanayisi yükselen bir ülke olarak sanayicilerinin arkasında durmamalarının mümkün olmadığını aktardı.



"Özellikle turizmi çok önemsiyoruz"



Bakan Tüfenkci, 2018'de ara malı ithalatını düşürmeye yönelik tedbirlerini ve teşviklerini buna göre yönlendirerek ara malı ithalatını azaltıp bir anlamıyla da cari açığı azaltma noktasındaki desteklerini arttırarak devam ettireceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sanayinin bir bütün halinde gelişmesi için çalışmalar yürütülüyor. Sektörler düzeyinde de projeleri uyguluyoruz. Özellikle turizmi çok önemsiyoruz. 2018 yılında da turizm verilerinin 2017'deki yükselişinin devam edeceğini inşallah sizler de göreceksiniz. 2017 yılı fiyatları ile OSB'lerde 4,2 milyar lira, sanayi sitelerinde ise 5,4 milyar lira bir kredi kullandırdık. Kamuda Üretim Reformu paketi olarak bilinen sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair yasa yürürlüğe girdi. Özellikle bu kapsamda sanayicinin mali yüklerinin azaltılması ve sanayicilere yönelik ilave teşviklerin getirilmesinin yanında nitelikli elemanların yetiştirilmesine yönelik teşviklerimizi de ön plana aldık."



Sanayicilerden, korkmadan, girişimcilik ruhlarını yitirmeden üretmeye, istihdam sağlamaya, bu ülkeye katkı vermeye devam etmelerini isteyen Tüfenkci, arkalarında istikrarlı bir hükümet, gerçekten irade ortaya koyan bir Cumhurbaşkanı ve onunla uyum içerisinde çalışan bir hükümet olduğuna dikkati çekti.



Tüfenkci, Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesinin dünyadaki mazlumlar ve yakın coğrafyalar için de bir umut taşıdığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:



"İşte en son Trump'ın bir bomba gibi Ortadoğu'ya bırakmış olduğu Kudüs'ü başkent ilan etmesine karşılık Cumhurbaşkanımızın nasıl dünyanın vicdanının sesini ayağa kaldırdığını hep beraber gördünüz. Esasında bu sizin gücünüzdü, Türkiye'nin gücüydü. Nasıl Kayseri'nin marka olması, marka değeri olması Kayserili iş adamları için önemli ise Türkiye'nin marka olması, Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin pasaportunun itibar kazanması, Türkiye'de yatırım yapan, üretim yapan bütün firmaların, Türkiye yaşayan 80 milyonun itibarı ve gücüdür. Onun için sizin her bir katkınız değerlidir. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum."



Programda, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da birer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından Kayseri Sanayi Odası üyesi bazı iş adamlarına ödül verildi.