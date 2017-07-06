Tüfenkci: Büyüme Oranı ile Ekonomi Otoritelerini Şaşırttık

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2016 yılı çok zor geçmesine rağmen 2.9'luk büyüme yakalandığını, kredi derecelendirme kuruluşları, OECD ve Dünya Bankası'nı şaşırtacak şekilde 2017'ye çok güçlü başlangıç yapıldığını belirterek, "Yakaladığımız yüzde 5'lik büyüme oranı ile de gerçekten ekonomi otoritelerini şaşırttık" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen 'Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Ulaştırma Sektörü Analizi Projesi' kapanış törenine katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, esnaf ve sanatkarın milletin omurgası olduğunu söyledi. Esnafın huzur, istikrar, barış, birlik ve beraberlikten yana olduğuna vurgulayan Tüfenkci, esnafın 15 Temmuz'da akşam kurşunlara siper olduğunu, gündüz ise dükkanının kepenklerini açtığını kaydetti.



'2017'YE ÇOK GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'



15 Temmuz darbe girişimine rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ve geliştiğini aktaran Bakan Tüfenkci şöyle konuştu:



"15 Temmuz'u hep beraber yaşadık, faturalarını birlikte ödedik ama biz de hükümet olarak millet, esnaf ve sanayicimiz fatura ödemesin diye, çarklar, ithalat ve ihracat durmasın diye ekonomimizi yeniden şaha kaldırmak için almış olduğumuz tedbirler sayesinde 2016 yılı çok zor geçmesine rağmen 2.9'luk büyümeyi yakalamış olduk. Bütün beklentilerin ötesinde kredi derecelendirme kuruluşlarını, OECD'yi ve Dünya Bankası'nı şaşırtacak şekilde 2017'ye çok güçlü başlangıç yaptık. Yakaladığımız yüzde 5'lik büyüme oranı ile de gerçekten ekonomi otoritelerini şaşırttık. Allah'ın izniyle birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe de şaşırtmaya devam edeceğiz."



- Afyonkarihasar