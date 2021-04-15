Son Dakika | AK Parti'li Tüfenkci: "Baraj projesi gözden geçirilecek, kimse mağdur edilmeyecek"
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Son Dakika | AK Parti'li Tüfenkci: "Baraj projesi gözden geçirilecek, kimse mağdur edilmeyecek"

Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Son Dakika | AK Parti'li Tüfenkci: 'Baraj projesi gözden geçirilecek, kimse mağdur edilmeyecek'

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "yapımı Pütürgelilerin tepkisine neden olan" Büyükçay Barajı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini belirterek, mağduriyet yaşanmaması adına projenin yeniden gözden...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "yapımı Pütürgelilerin tepkisine neden olan" Büyükçay Barajı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini belirterek, mağduriyet yaşanmaması adına projenin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

Milletvekili Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman'a sulama suyu olarak akıtılması öngörülen Pütürge Tepehan'da yapılması planlanan Büyükçay Barajı projesiyle ilgili gelen şikayetler üzerine Pütürge ilçesinden bir grup muhtar, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve AK Parti İlçe Başkanı Bülent Karayılan ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, şikayetlerin giderilmesi ve mağduriyet yaşanmaması yönündeki taleplerinin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Barajın yapım çalışmasına başlanmasıyla birlikte Pütürge ilçesine bağlı 8 köyün haritadan silineceği, barajın su tutması sonrasında bu köylerin yerleşim alanlarının sular altında kalacağı yönündeki talepleri Bakan Pakdemirli ile paylaştıklarını kaydeden Tüfenkci, kimsenin mağdur edilmeyeceğini ifade etti.

Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu görüşmede Beypınar Barajı için 29 Nisan'da ihaleye gidilmesi, Yenice Barajı için yatırım programına alınması, Şilan Barajı için ise proje planlamasına gidilmesi kararı alındı. Ayrıca Pütürgeliler için büyük önem taşıyan Uzunçay (Büyükçay) barajı ile ilgili şikayetleri de Sayın Pakdemirli'ye ilettik. Bölgede yeniden çalışma yapılacak ve proje gözden geçirilecek. Biz hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine göz yummayız. Sayın Bakanımız da sağolsunlar konuya gerekli hassasiyeti gösterdi. Böylece Yeşildirek ve Uzuntaş çevre köylerinin şikayetlerinin giderilmesi ve kimsenin mağdur edilmemesi yönündeki talebimiz olumlu sonuçlandı."

Son Dakika | AK Parti'li Tüfenkci: 'Baraj projesi gözden geçirilecek, kimse mağdur edilmeyecek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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