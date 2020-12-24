Tüfenkci: "Anadolu irfanı hak ettiğiniz cevabı size verecek"
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Tüfenkci: "Anadolu irfanı hak ettiğiniz cevabı size verecek"

24.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:18
Tüfenkci:

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye oy verecek çiftçilere yönelik kullandığı tehdit cümlelerine tepki gösterdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye oy verecek çiftçilere yönelik kullandığı tehdit cümlelerine tepki gösterdi. Tüfenkci, "Bay Kemal bu milletin zaten iki eli her daim yanınızda olduğu için girdiğiniz tüm seçimlerde hezimete uğradınız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, "İlk seçimde siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak" şeklinde ki tehdidi sonrasında AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Milletvekili Tüfenkci, Kılıçdaroğlu'nun bu skandal ifadelerinin yeni olmadığını hatırlatarak, "Daha önce 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe', 15 Temmuz sonrası meclisin aldığı OHAL kararına 'sivil darbe' 15 Temmuz davalarına bakan mahkemelere 'gayrimeşru' ve AK Parti'ye oy veren öğretmenlere 'öğretmen demem' diyen bay Kemal, şimdi de bu ülkenin alnı ak başı dik emekçileri olan çiftçilerimize 'AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olur" diyor. Bay Kemal bu milletin zaten iki eli her daim yanınızda olduğu için girdiğiniz tüm seçimlerde hezimete uğradınız. Unutmayın bay Kemal Anadolu irfanı doğru zamanda hakettiğiniz cevabı size ve çürümüş zihniyetinize yine verecektir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:26:36. #1.14#
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