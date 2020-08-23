Tüfekli ve sopalı 'incir' nöbeti
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Tüfekli ve sopalı 'incir' nöbeti

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, geçiminin büyük kısmını incirden karşılayan üreticiler, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle bahçelerinde ve sergilerinin başında gece gündüz sopa ve tüfekler ile nöbet tutmaya başladı.

Tüfekli ve sopalı 'incir' nöbeti
23.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:15

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, geçiminin büyük kısmını incirden karşılayan üreticiler, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle bahçelerinde ve sergilerinin başında gece gündüz sopa ve tüfekler ile nöbet tutmaya başladı.

Aydın ve Germencik'te ağustos ayı ile başlayan kuru incir sezonu, eylül sonuna kadar sürüyor. Üreticiler, topladıkları incirlerini kurumaya bırakırken, hırsızlarla da başı dertte. Topladıkları incirleri bahçelerinde ve seralarında kurutmaya çalışan üreticilerden son 20 günde 150 kadarının 1 ile 5 çuval arasında inciri çalındı. Bunun üzerine üreticiler büyük bölümü motosikletli hırsızlardan incirlerini korumak için gece gündüz sopa ve tüfekli nöbete başladı. Üreticinin kalitesine göre kilosunu toptan 20 TL'ye sattığı incirleri çalan hırsızların yarı fiyatının bile altında bir rakama sattığını belirten üreticiler, emeklerini çalan bu kişilerin yakalanıp, hak ettikleri cezaların verilmesini istiyor.

'25 MİLYONLUK ZARAR OLUYOR'İncir üreticisi Tansel Önder, "Kuru incir sezonu başlamasıyla hırsızlık da başladı. Bunun bir çete işi olduğunu düşünüyoruz. Organize bir yapı içinde çalışıyorlar. Çaldıkları kuru incirleri, önceden belirledikleri depolara götürüp, satıyorlar. İnciri alanlar sahte müstahsil makbuzlarıyla sistemin içine sokuyorlar. İncirin toptan fiyatı kilosu 20 lirayken, bunlar kilosu 7-8 lira gibi işletmelere satıyorlar. Üreticiler, mağdur. Çiftçiler arazisine gitmekten çekiniyor. Hırsızlık malı alan işletmelerin tespit edilip, üzerine gidilmesi halinde bu hırsızlık çetesinin üyelerinin tamamı yakalanacaktır diye düşünüyorum" dedi.'36 BİN İNCİR ÜRETİCİSİ 40 KİŞİYE MAHKUM OLUYOR'Arazilerine serdikleri incirlerin başında nöbet tutmak zorunda olduklarını belirten Önder, "Arazilerimizin tamamı tel örgülerle çevrilmiş durumda ancak tel örgüleri kesip giriyorlar. Açıkçası hırsızı yakalamak değil, kaçırmak peşindeyiz. Hırsızla karşı karşıya gelecek bir kolluk gücümüz yok. En azından orada olduğumuzu gösterip, incirlerimizin çalınmasını önlemeye çalışıyoruz. Çalıntı malları alan işletmelerin üzerine gidildiğinde, konu çorap söküğü gibi çözülecektir. Bir de çalıntı incirlerin taşınmasında kullanılan plakasız motosikletler var. Bunlarında gerekli birimler tarafından acilen toplanması lazım. 36 bin incir üreticisi tahmini 40 kişiye mahkum olmuş durumda. Bu bizim toplumumuza hiç yakışmıyor" diye konuştu.Elinde sopayla nöbette olan Güngör İnanç, "İncirlerimizin çalınmaması için 24 saat nöbet tutuyoruz. Hırsızlardan bezdik. Gece ve gündüz bize de soluk yok. Hırsızlardan kurtulmak için çareyi nöbet tutmakta bulduk. Elimizde sopa ve yeri geldiğinde tüfekle bekliyoruz" dedi.'2 AY BOYUNCA NÖBETTEYİZ'

Üreticilerden Halil Çetinkaya da "1 yıl boyunca incir sezonunun yüzüne bakarak ailemizin geçimini sağlıyoruz. Ancak incir üreticisi son yıllarda hırsızlık nedeniyle çok mağdur durumdadır. Ağustos ayının başlarında incir bahçelerine taşınıyoruz. Hırsızlığa karşı eylül ayının sonuna kadar nöbetteyiz. Son günlerde ise hırsızlık tavan yaptı. Adeta organize bir suç haline geldi. 2 gün önce bana ait 15 dönüm incir bahçesindeki ağaçlarının dibinin toplandığını gördüm. Biz üretiyor ve emek sarf ediyoruz. Ancak hırsızlar tarafından emeğimiz çalınıyor. Yetkililerden yardım ve destek istiyoruz. Malımızı koruma adına kimse gece uyku uyumuyor. Ne yazık ki hırsızlığın önü alınmıyor ve engellenemiyor" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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