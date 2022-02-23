Tüfekli gasp şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da zincir bir marketin şubesinde kasiyere pompalı tüfek gösterip bir miktar para çalan şüpheli 1 kilometre ileride saklandığı kümes içinde yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Caddesi üzerindeki Migros market şubesine, ticari taksiyle gelen şüpheli, kasiyere pompalı tüfek gösterdikten sonra bir miktar parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı.112 Acil çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği şüphelinin durdurduğu bir ticari taksiyle bölgeden uzaklaştığını belirledi. Güvenlik kamera görüntüsü ve çalışanların ifadelerinden yola çıkan ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Taksi şoföründen şüpheliyi Yeşildere Mahallesi'ne bıraktığını öğrenen ekipler, mahallenin çevresini daralttı. Çalışmalarını bu dara alanda sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri ilk olarak şüpheli O.A.'nın olayda kullandığı suç aleti tüfeği ele geçirdi. Sokak aralarında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler O.A.'yı saklandığı kümes içinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa