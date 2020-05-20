Tüfekle yaralamaya tutuklama
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Tüfekle yaralamaya tutuklama

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tüfekle yaralamaya tutuklama
20.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:37

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan G.İ., yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.D., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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