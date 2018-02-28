Tüfekle Yaralamaya Adli Kontrol
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Tüfekle Yaralamaya Adli Kontrol

Samsun’da bir kişinin tüfekle yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yanında bulunan 2 kişi ise savcıya ifade verip serbest kaldı.

Tüfekle Yaralamaya Adli Kontrol

Samsun'da bir kişinin tüfekle yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yanında bulunan 2 kişi ise savcıya ifade verip serbest kaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul S.(49) tüfekle açılan ateş sonucu her iki bacağından yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Ertuğrul S. tedavi altına alındı. Silahlı saldırı olayına karışanlar ise kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili tüfekle ateş açtığı iddia edilen B. M.(21) ile O. Ç.(22) ve Y. Ç.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren O.Z. ve Y.Ç. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.M. ise "silahlı yaralama" suçundan adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - SAMSUN

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