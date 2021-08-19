Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
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Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden

Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da Temel S. (57) tartıştığı eski damadı Cemali E.'yi (35), av tüfeğiyle kolundan vurdu.

ÇORUM'da Temel S. (57) tartıştığı eski damadı Cemali E.'yi (35), av tüfeğiyle kolundan vurdu. Temel S.'nin eski damadını tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Cemali E., bir süre önce kendisinden boşanıp babasının evine taşınan E.S. (34) ile konuşmak için adrese gitti. Burada Cemali E. ile eski kayınpederi Temel S., arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Temel S., evdeki av tüfeğini aldı. Durumu fark eden Cemali E. evden çıkıp kaçmaya başladı. Eski kayınpederi de peşine düştü. Kovalamaca sırasında Temel S., ateş ederek Cemali E.'yi kolundan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Cemali E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU'Temel S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Baba ve kızı verdikleri ifadede, Cemali E.'nin sürekli kendilerini rahatsız ettiğini söyledikleri belirtildi.

Bu arada, Temel S.'nin Cemali E.'yi kovaladığı anlar, bir binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.


Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden
Tüfekle yaraladığı eski damadını kovaladığı anlar kamerada (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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