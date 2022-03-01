POMPALI TÜFEKLE VURUP HASTANE GİRİŞİNE BIRAKTIĞI 6 AYLIK HAMİLE KURTARILAMADI

ISPARTA (DHA) - Isparta'da Şehmuz G. (18), birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı (24) pompalı tüfekle yüzünden ve göğsünden vurduktan sonra otomobille getirdiği hastane girişinde bırakıp, kaçtı. Karabuğa ile bebeği kurtarılamadı.

Olay saat 03.00 sıralarında il merkezine bağlı Yazısöğüt köyü yakınında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşaması devam eden 6 aylık hamile Raziye Karabuğa, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Şehmuz G. ile otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şehmuz G., pompalı tüfekle ateş ederek Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden yaraladı. Şehmuz G. daha sonra Raziye Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişinde yere bırakarak uzaklaştı.

Raziye Karabuğa'yı yerde görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin acil serviste müdahale ettiği Karabuğa ile bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası Şehmuz G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karabuğa'nın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü. Şehmuz G.'nin polis merkezinde sorgusu devam ediyor.

RAZİYE KARABUĞA'NIN ANNESİ: 2 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Raziye Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, morg önünde gazetecilere açıklama yaptı. Aydın, "Saat 03.00 sıralarında bir yakınımız 'Kızını vurmuşlar' diye haber verdi. İmam nikahı ile yaşıyordu. Hamileydi. Pompalı tüfekle 2 el ateş edilmiş. Daha önce de kavgaları oluyordu. 8 aydır bana kızıma göstermiyordu. Arıyordum, kızımın yanındakiler de 'Görüşmek istemiyor' diyordu."

ISPARTA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu, cinayetle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Isparta'da aile içi şiddet mağduru olan 24 yaşındaki ve 6 aylık hamile Raziye Karabuğa silahla ateş edilerek öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Şiddet mağduru Raziye Karabuğa'yı katleden zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.