TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN "PAMUK"A PROTEZ TAKILDI

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da geçen yıl 6 aylıkken tüfekle vurulup, ön bacakları kesilen "Pamuk" isimli köpeğe protez bacak takıldı. 1 yıldır Pamuk'un tedavisiyle ilgilenen Veteriner Hekim Ateş Barut, Pamuk'u yaralarını tedavi ettiklerini ve ön bacaklarına protez ürettirdiklerini belirterek, "Pamuk günün belli günlerini protez ile geçiriyor ama çok mutlu bir hayvan protezsizde çok güzel idare ediyor. Biz artık onu bize getiren derneğe HAYTAP'a iade edeceğiz" dedi.

"ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA MARUZ KALIYOR VE HER İKİ ÖN BACAĞI KOPUYOR"

"PAMUK'UN ÖN BACAKLARINA PROTEZ ÜRETTİRDİK"

"İLK BAŞTA KİMSEYE KENDİSİNİ DOKUNDURMUYORDU. HERKESİ ISIRIYORDU, İNANILMAZ TEPKİLİYDİ."

"RUHUNU DA İYİLEŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan ise "Biz HAYTAP olarak Pamuk'la ilgili süreci vurulmasından haberimiz olduğundan itibaren, hastaneye sevkini tedavisini şeklinde bütün sürecini takip ediyoruz ve aynı zamanda tabi yasal sürecimizde devam ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki yaşamı da HAYTAP ile birlikte devam ediyor olacak. Pamuk en kötü travmayı yaşadığı için maalesef psikolojik olarak biraz agresif, agresyon gösterebiliyor. Fakat tabi ki burada klinikte tedavi aşamasında sağ olsun klinikteki arkadaşlar da olsun hekimler de olsun onun bu psikolojik sürecinde de destek oldular. Bizler de tamamen Pamuk'un psikolojisinin düzelmesi adına HAYTAP ablaları ve abileri olarak onun yanında olup onun ruhunu da iyileştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.