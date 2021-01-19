Tüfekle vurulmuş su samuru bulundu
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Tüfekle vurulmuş su samuru bulundu

19.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:37

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tüfekle öldürülmüş su samuru bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tüfekle öldürülmüş su samuru bulundu.

İlçeye bağlı Kadıbükü köyünde yaşayan Mehmet Konak'ın, köpeğiyle Araç Çayı kenarında gezinti yaparken yerde gördüğü tüfekle öldürülmüş hayvanın, nesli tehlike altındaki su samuru olduğunu fark ederek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

Mehmet Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su samurunun bir avcı tarafından vurulduğunu düşündüğünü, gece tüfek sesi duyduğunu söyledi.

Araç Çayı'nda su samurlarının yaşadığını bildiğini belirten Konak, duruma tepki gösterdi.

Tüfekle vurulmuş su samuru bulundu
Tüfekle vurulmuş su samuru bulundu
Tüfekle vurulmuş su samuru bulundu
Tüfekle vurulmuş su samuru bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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