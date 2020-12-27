Tüfekle vurulan kuğu tedavi altına alındı
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Tüfekle vurulan kuğu tedavi altına alındı

27.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:31

Tüfekle vurulan kuğu tedavi altına alındı Bartın'da tüfekle vurulan yaralı kuğu tedavi edilerek doğal ortamına salınacak.

Tüfekle vurulan kuğu tedavi altına alındı

BARTIN - Bartın'da tüfekle vurulan yaralı kuğu tedavi edilerek doğal ortamına salınacak.

Edinilen bilgilere göre Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde meydana gelen olayda sahil kıyısındaki kuğuya kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca ateş edildi. Ayaklarından yaralanan kuğu çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden alınarak korunaklı bir bölgeye götürüldü. Yaralı kuğu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince veteriner hekime götürüldü. Kuğunun ayak bölgelerinde saçma izleri olduğu tespit edilirken tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

Öte yandan kuğuya ateş eden şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.

Tüfekle vurulan kuğu tedavi altına alındı
Tüfekle vurulan kuğu tedavi altına alındı
Tüfekle vurulan kuğu tedavi altına alındı
Tüfekle vurulan kuğu tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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