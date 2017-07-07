Tüfekle Vurulan Köpek Tedaviye Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tüfekle ateş edildiği belirlenen bir köpek tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ortakent Mahallesi Müsgebi Caddesi'nde bir evin bahçesindeki iki yaşındaki "Lisa" isimli köpeğe kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tüfekle ateş edildi. Hayvan, vücuduna saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.



Silah sesini duyarak bahçeye gelen vatandaşların yardımıyla veteriner kliniğine götürülen köpeğin öncelikle kanaması durduruldu.



Röntgeni çekilen köpeğe 27 saçmanın isabet ettiği, sağ tarafından karın boşluğu ve kalça kısmından yaralandığı belirlendi.



Veteriner Yasin İnce, yaptığı açıklamada, köpeğin melez olduğunu ve tedavisinin bir süre devam edeceğini söyledi.



"Lisa"nın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını beklediklerini belirten İnce, "Saçma tanelerinin olduğu bölgeler hayati tehlike oluşturacak bir bölge değil ama bu durumlarda her zaman için iç kanama riski var. O nedenle ilk 24 saat çok önemli." dedi.



Polis ekipleri, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobille bölgeden uzaklaştığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.